Выставка предприятий агропромышленного комплекса прошла в Ступине

Гости выставки смогли познакомиться с продукцией местных производителей, узнать об их достижениях и результатах работы за год. На стендах показали все, чем славится Ступино: молоко, мясо, хлеб, овощи, пироги и караваи. Прямо как на ярмарке, только главная цель была не продать, а показать, сколько всего умеют местные хозяйства. Ступино — один из самых сильных муниципалитетов Подмосковья по объемам животноводства.

Кроме больших предприятий, в округе работают много небольших фермерских хозяйств. И их число с каждым годом растет. Государство помогает аграриям: дает субсидии, компенсирует часть расходов на корма, технику, подготовку полей. Поэтому хозяйства могут развиваться и увеличивать выпуск продукции.

Выставку посетили глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, депутат Московской областной думы Андрей Голубев и председатель окружного совета депутатов Александр Сухачев. Сергей Мужальских поздравил р аграриев, фермеров и производителей с профессиональным праздником и поблагодарил за добросовестный труд, вклад в развитие экономики и обеспечение жителей качественной продукцией.