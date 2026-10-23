Новое оборудование поступило в Дмитровский роддом

В акушерское отделение Дмитровской больницы поступило новое медицинское оборудование для наблюдения за состоянием рожениц и малышей, проведения анестезии и оказания реанимационной помощи новорожденным, в том числе недоношенным. В роддоме установили два реанимационных комплекса «Бебигард-1145», аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательное оборудование и фетальные мониторы.

В отделении появились два реанимационных комплекса «Бебигард-1145» — столики с подогревом, которые используют сразу после рождения ребенка, если ему требуется дополнительное наблюдение или помощь. Также больница получила два аппарата искусственной вентиляции легких Chirolog SV Aura Profi, два наркозно-дыхательных аппарата УОМЗ МАИА-01, шесть мониторов пациента Storm 5500 с пятиканальным ЭКГ и интубационный видеоларингоскоп «СЕНСАР».

Еще три фетальных монитора MCF-21 помогают врачам одновременно контролировать сердцебиение ребенка и схватки будущей мамы. Два аппарата установили в акушерском отделении, еще один — в женской консультации на первом этаже роддома. Это позволит внимательнее наблюдать за состоянием малыша еще до родов и быстрее замечать изменения, требующие реакции врача.

«Каждая единица нового оборудования повышает безопасность мамы и ребенка. Современные аппараты ИВЛ, мониторы и наркозно-дыхательное оборудование помогают врачам быстрее оценивать состояние пациента и точнее действовать в ситуациях, когда особенно важна каждая минута», — отметил главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

Заведующий акушерским отделением Михаил Цурцумия подчеркнул, что новое оснащение расширяет возможности врачей непосредственно во время родов. «Фетальные мониторы дают нам полную картину состояния ребенка в самый ответственный момент. Реанимационные столики позволяют сразу после рождения обеспечить малышу тепло и необходимую помощь. Для отделения это действительно важное оборудование», — рассказал он.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил, что обновление оборудования напрямую влияет на качество медицинской помощи семьям округа. «Рождение ребенка — один из самых важных моментов в жизни семьи. В этот момент рядом должны быть и опытные специалисты, и современное оборудование. Новая техника помогает врачам быстрее принимать решения и делает помощь мамам и новорожденным безопаснее. Продолжаем обновлять оснащение Дмитровской больницы, чтобы необходимую медицинскую помощь жители могли получать рядом с домом», — подчеркнул Михаил Шувалов.

В 2025 году Дмитровская больница получила 200 единиц современного медицинского оборудования. Обновление оснащения продолжается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».