Интеллектуальная игра прошла в центре профориентации в Серпухове

В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи Серпухова состоялось городское интеллектуальное мероприятие «Своя игра» на тему «Народы России — одна семья», посвященное Дню народного единства. В игре приняли участие пять команд из учебных заведений города.

Участникам предстояло проверить знания, проявить смекалку, эрудицию и умение быстро находить ответы. Игра стала не только возможностью посоревноваться, но и поводом вспомнить о богатстве культур и традиций народов России, а также о важности уважения к многообразию страны.

По итогам игры первое место заняла команда ГБПОУ МО «Чеховский техникум» (структурное подразделение № 4). Второе место у ГАПОУ МО «Губернский колледж», третье — у МБОУ «Образовательный комплекс им. Владимира Храброго», корпус № 4 (школа № 11). Награждение команд провела депутат Совета депутатов, директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина.

Организаторы поздравили победителей и поблагодарили все команды за активное участие и отличную игру, пожелав ребятам новых успехов, ярких побед и интересных встреч.