Производитель пластика в Подмосковье увеличил выручку на 20%

Подмосковная компания «Верде» почти на 20% увеличила выручку и на 10% повысила эффективность производства за счет автоматизации процессов и внедрения роботизированных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии обновили системы нагрева и подачи полипропиленового сырья на производственные станки. Это повысило эффективность работы оборудования и качество готовых изделий. Кроме того, компания внедрила роботизированные комплексы в системы съема продукции с линий, что позволило оптимизировать технологические процессы и сократить долю ручного труда.

«Малые технологические компании имеют хороший потенциал для развития. Плечо господдержки позволяет не откладывать такие проекты на будущее, а уже сегодня проводить модернизацию производств, повышая эффективность процессов, качество продукции и объемы выпуска», — отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Модернизация стала возможной благодаря привлечению льготного финансирования в размере 300 млн рублей в МСП Банке по специальной программе для малых технологических компаний, которую реализуют Минэкономразвития России и Корпорация МСП. Поддержка малых технологических компаний реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Верде» также продолжает расширять ассортимент. С начала 2026 года компания вывела на рынок более 10 новых товарных позиций и разрабатывает новые конструкции изделий.

«В сегменте товаров для дома важно сочетать практичность, удобство использования и продуманный дизайн. Мы стремимся создавать продукцию, которая отвечает повседневным потребностям людей, и постоянно ищем возможности для совершенствования изделий. Льготное финансирование стало для нас дополнительным инструментом развития. Такая поддержка особенно важна для производственных компаний, поскольку позволяет планировать долгосрочные инвестиции и увереннее подходить к реализации новых идей», — отметил генеральный директор ООО «Верде» Константин Дубовицкий.