Капремонт детского сада лицея № 3 завершат в Люберцах в 2027 году

Детский сад лицея № 3 в Дзержинском преображается практически полностью. Капитальный ремонт здесь стартовал в марте этого года.

За это время строители завершили демонтажные работы, заменили кровлю и приступили к внутренней отделке. В ходе ремонта потребовались и дополнительные решения — предусмотрели укрепление несущих конструкций. Сейчас на объекте работают около 30 специалистов. Они завершают монтаж систем отопления, занимаются фасадом и отделкой помещений.

Обновления ждут не только само здание площадью 2 тысячи квадратных метров, но и прилегающую территорию. Здесь заменят асфальтовое покрытие, обустроят пожарный проезд, спортивные площадки и новые газоны. Для девяти групп оборудуют отдельные игровые зоны.

Завершить капитальный ремонт должны к лету 2027 года, чтобы уже 1 сентября обновленный детский сад открыл двери для воспитанников.