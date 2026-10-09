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    Подмосковный психолог Алифашкина: яркие шарфы и семейные ужины спасают от хандры

    Фото: Домодедовская больница

    В преддверии Всемирного дня психического здоровья медицинский психолог Домодедовской больницы Евгения Алифашкина дала рекомендации по борьбе с осенней хандрой. Специалист поделилась советами, как поддержать эмоциональное равновесие до наступления весны.

    Сокращение светового дня и серость за окном часто вызывают сезонное ухудшение настроения. Важно осознавать это состояние: грусть естественна, но не стоит позволять ей становиться постоянным спутником.

    Для компенсации нехватки солнца эксперт советует светотерапию. Дома и на работе стоит включать дополнительный свет, создавая атмосферу тепла.

    «Вспомните старые традиции семейных ужинов при свете красивой люстры — такие вечера дарят чувство защищённости и радости общения!» — напоминает специалист.

    Чтобы легче вернуться к рабочему ритму после отпусков, психолог рекомендует окружить себя летними воспоминаниями: расставить фотографии или создать тематический уголок. Также стоит прибегнуть к цветотерапии, добавив в гардероб яркие шарфы или перчатки, и собирать букеты из кленовых листьев.

    Не следует пренебрегать прогулками на свежем воздухе, пока позволяет погода, и сезонными овощами для поддержания сил организма. Эти меры помогут избежать эмоционального выгорания и сделать осенние дни радостнее.

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