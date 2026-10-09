Подмосковный психолог Алифашкина: яркие шарфы и семейные ужины спасают от хандры

В преддверии Всемирного дня психического здоровья медицинский психолог Домодедовской больницы Евгения Алифашкина дала рекомендации по борьбе с осенней хандрой. Специалист поделилась советами, как поддержать эмоциональное равновесие до наступления весны.

Сокращение светового дня и серость за окном часто вызывают сезонное ухудшение настроения. Важно осознавать это состояние: грусть естественна, но не стоит позволять ей становиться постоянным спутником.

Для компенсации нехватки солнца эксперт советует светотерапию. Дома и на работе стоит включать дополнительный свет, создавая атмосферу тепла.

«Вспомните старые традиции семейных ужинов при свете красивой люстры — такие вечера дарят чувство защищённости и радости общения!» — напоминает специалист.

Чтобы легче вернуться к рабочему ритму после отпусков, психолог рекомендует окружить себя летними воспоминаниями: расставить фотографии или создать тематический уголок. Также стоит прибегнуть к цветотерапии, добавив в гардероб яркие шарфы или перчатки, и собирать букеты из кленовых листьев.

Не следует пренебрегать прогулками на свежем воздухе, пока позволяет погода, и сезонными овощами для поддержания сил организма. Эти меры помогут избежать эмоционального выгорания и сделать осенние дни радостнее.