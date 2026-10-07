Чемпионат и первенство по конкуру прошли в Подольске

Соревнования организовали конноспортивный клуб «Фаворит», комитет по физической культуре и спорту и Федерация конного спорта Московской области. На старт вышли 62 спортивные пары — всадники разных возрастов и их лошади. Участники преодолевали маршруты с высотой препятствий до 110 сантиметров.

Лучший результат показала Валерия Озерова, одержав победу сразу в двух сложных категориях.

Турнир уже стал спортивной традицией округа. Подобные состязания не только развивают конный спорт в Подольске, но и сохраняют память о героическом подвиге Подольских курсантов, сыгравших важную роль в обороне Москвы в 1941 году. Проведение соревнований в памятную дату подчеркивает связь поколений и уважение к истории родного края.