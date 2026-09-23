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    Полицейские провели профилактические беседы с жителями Одинцова

    Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

    Сотрудники УМВД России по Одинцовскому округу провели профилактическую акцию для жителей. Рассказали о распространенных схемах обмана по телефону и в интернете, а также объяснили, как распознать подозрительное общение.

    Во время обхода жилых кварталов инспекторы напомнили, что злоумышленники могут представляться сотрудниками банков, операторов связи или различных организаций. Главный совет — не сообщать собеседникам пароли, коды из СМС и другие персональные данные, а также не выполнять действия по их инструкциям.

    Отдельно обратили внимание родителей на безопасность в интернете детей. Несовершеннолетних пытаются вовлекать в противоправные схемы через социальные сети и онлайн-игры, поэтому взрослым рекомендуют интересоваться, с кем и о чем общаются дети в сети.

    Если телефонный разговор вызывает сомнения, его лучше прекратить. После этого можно самостоятельно найти официальный номер организации, от имени которой звонили, и связаться с ней для проверки информации.

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