Выявляемость колоректального рака в Подмосковье выросла на 9,7%

В Московской области на 9,7% вырос показатель выявляемости колоректального рака. В регионе продолжают развивать систему ранней диагностики онкологических заболеваний.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Максима Забелина, результат связан с регулярными профилактическими осмотрами, современными методами диагностики, днями открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи и специальным онкоскринингом.

Проект по раннему выявлению колоректального рака запустили в Подмосковье в прошлом году. Обследование проводится в рамках диспансеризации и профилактических осмотров для жителей старше 45 лет.

Скрининг включает количественный анализ кала на скрытую кровь. Исследование помогает обнаружить скрытое кровотечение и заподозрить заболевание на ранней стадии, когда лечение, как правило, дает больше возможностей для сохранения здоровья и качества жизни.

Специалисты рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Записаться можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАХ», региональный портал «Здоровье», по номеру 122 или в приложении «Добродел Здоровье».