Производственно‑складской комплекс открыли в Богородском округе

Первый в Московском регионе производственно‑складской комплекс и распределительный центр открылся в деревне Горки Богородского округа. Старт работе площадки дал генеральный директор компании Ренат Латыпов, перерезав символическую красную ленточку.

Новый объект площадью 4 тысячи квадратных метров — это современное высокотехнологичное производство комплектующих для корпусной мебели из ЛДСП и фанеры. На площадке реализован полный цикл обработки деталей: точный распил по проекту, высококачественное кромление, маркировка элементов и подготовка схемы сборки. Такой подход позволяет предлагать бизнесу готовые решения — от отдельных комплектующих до комплексных наборов под конкретный проект.

Целевая аудитория компании — цеха и производители мебели, строительные бригады, сборщики, дизайнеры мебели и интерьера, а также начинающие предприниматели, планирующие войти в эту нишу.

«Мы рады, что на территории Богородского округа открываются такие красивые, экологичные производства. Желаем компании „УФК Групп“ успехов и развития на Богородской земле!» — сказала на открытии исполнительный директор Ногинской торгово‑промышленной палаты Мария Ефремова.

Компании «УФК Групп», которая является семейным бизнесом, в этом году исполняется 27 лет. Новый комплекс в Богородском округе — важный шаг в масштабировании деятельности предприятия и создании новых рабочих мест.

Развитие промышленности — один из ключевых драйверов экономики муниципалитета. Сегодня в Богородском округе работают 593 промышленные организации, включая 77 крупных и средних предприятий. По объему отгруженных товаров промышленных производств округ занимает второе место в Московской области.