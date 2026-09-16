Подмосковные строители восстановят детский сад в Приморском районе Мариуполя

В Мариуполе завершается восстановление детского сада №64 комбинированного вида в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты из Подмосковья возвращают к жизни здание 1964 года постройки, пострадавшее в ходе боевых действий. На объекте трудятся более десяти мастеров: они укрепляют несущие конструкции, обновляют кровлю и фасад, меняют инженерные сети, а также благоустраивают прилегающую территорию.

«Ваша работа остается в тени, но имеет колоссальное значение. В сложных условиях проявленные вами смелость и самоотверженность вызывают восхищение. Аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», – отметил министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев, обращаясь к специалистам стройконтроля.

Обновленное учреждение позволит создать условия для развития и подготовки к школе более чем 70 дошкольников.