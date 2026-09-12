Творческие площадки открыли в скверах Химок ко Дню города

Ко Дню города в Химках открыли тематическую площадку «Химки — искусство». Праздничная программа развернулась в двух городских скверах — «Юность» и «Юбилейный».

«Театральный бульвар» посетили глава Химок Инна Федотова, депутат Госдумы Денис Кравченко, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, лидер движения общественной поддержки Николай Томашов и другие гости.

«Спасибо каждому, кто был в этот день с Химками, кто разделил с нами эти эмоции. Пусть таких теплых встреч будет больше! Встречаемся завтра на городских площадках в честь Дня городского округа Химки», — отметила Инна Федотова.

Пространство в сквере «Юность» организовал Дом культуры «Родина» совместно с выставочным комплексом «Артишок». Для гостей подготовили площадки народного творчества, выставку работ детских объединений и вернисаж химкинских художников. Работала патриотическая зона и историческая выставка «Химки сквозь года». Здесь же прошли творческие мастер-классы и фестиваль городских мелодий.

В сквере «Юбилейный» развернулись театральный бульвар с цирковой анимационной программой, выставочные фотоработы «Мой город — Химки!», выступление уличных музыкантов и раздача бесплатного мороженого. Кульминацией вечера стала концертная программа эстрадно-симфонического оркестра «Золотой век», выступившего на крыше театра «Наш дом».

«Праздничные мероприятия стали хорошей возможностью вместе отметить 87-летие Химок. Особенно приятно видеть, как жители с семьями приходят в городские скверы, участвуют в мастер-классах, слушают музыку и знакомятся с творчеством земляков. Такие события создают особую атмосферу единства и еще раз показывают, как сильно химчане любят свой город», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

День города Химки в 2026 году проходит под девизом «Химки — город единства» и объединит тысячи жителей на праздничных площадках во всех микрорайонах.