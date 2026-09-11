Экскурсию по кабельному заводу провели для жителей Подольска

В городском округе продолжает развиваться промышленный туризм. На заводе «СПКБ-Техно» провели очередную экскурсию для подольчан — и это было не просто знакомство с производством, а целое приключение.

Гости побывали в кабельном цехе, поближе познакомились с гальваникой и машиностроением. Теперь они точно знают, сколько тонкостей прячется за каждым метром кабеля. Экскурсанты смогли своими глазами увидеть, как устроено современное производство, и оценить масштаб работы предприятия.Особый восторг у участников вызвала развлекательная часть программы. Все желающие прокатились на ретромобиле и сфотографировались с легендарными багги — кадры получились на миллион.

Промышленный туризм становится все более популярным направлением в Подольске. Предприятия округа открывают свои двери для жителей, знакомя их с производственными процессами и историей заводов.