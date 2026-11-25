Коммунальные службы Подольска продолжают расчистку уличной дорожной сети от снежного покрова. На борьбу с последствиями снегопада вышла спецтехника и рабочие.

На расчистке дорог задействовало 110 сотрудников службы и 64 специальные машины. Им предстоит освободить от снега 570 километров дорог.

В течение дня коммунальщики обрабатывали тротуары и остановочные павильоны реагентом на основе натрия, а проезжую часть — пескосоляной смесью.

Ночная смена на станции «Подольск» приступила к расчистке привокзальной площади, а также центральной части города. Бригады коммунальщиков также работают в спальных микрорайонах и частном секторе. Утром к работе приступит дневная смена.

Подмосковные коммунальщики работают в усиленном режиме, убирая последствия снегопада. На территории Красногорска трудятся около 30 коммунальщиков и семь единиц техники.