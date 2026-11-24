Обильный снегопад прошел в Коломне и Озерах. К расчистке и обработке территорий привлекли сотни сотрудников и специализированную технику.

Всего в округе подготовили более 780 работников коммунальных служб, 104 единицы дорожной техники и еще 181 машину для уборки общественных пространств. Для обработки дорог и тротуаров заготовили свыше шести тысяч тонн песчано-солевой смеси. Специалисты расчистили проезжую часть, пешеходные зоны и подходы к социальным объектам.

Ситуация в муниципалитете остается под контролем, чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Жителей также призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать осторожность во время непогоды.

Уборку провели по установленному приоритету. В первую очередь очистили опасные участки, дороги с интенсивным движением и маршруты общественного транспорта. Затем техника перешла на городские улицы, дороги в сельских населенных пунктах, подъезды к садовым товариществам и загородные направления.

Особое внимание уделили обеспечению проезда автобусов и машин экстренных служб. Свободными оставили маршруты для скорой помощи, пожарных, МЧС, полиции и коммунальной техники, включая мусоровозы.