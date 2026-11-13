Ремонт 20 дорожных покрытий завершили в Чехове

Глава округа Михаил Собакин в ходе часа по благоустройству обсудил с профильными службами итоги сезона по благоустройству. Оставшуюся часть работ планируют завершить до конца осени.

Специалисты завершили текущий ремонт на 21 объекте общей протяженностью почти 19 километров.

«Особое внимание уделено дорогам к участкам многодетных семей в деревнях Антропово, Городище и Ермолово. Также завершается капитальный ремонт дороги к СНТ „Ромашка“ протяженностью полтора километра — этот объект стал технологическим экспериментом: здесь впервые применен метод ресайклинга. Технология позволяет укрепить основание дороги прямо на месте: старый асфальтогранулят перемешивают с грунтом, добавляют около 40 кг цемента и вспененный битум на каждый квадратный метр, после чего состав профилируют и уплотняют тяжелым катком», — отметил Михаил Собакин.

Параллельно ведут мониторинг дорожного полотна: рабочие зафиксировали 5 060 дефектов, из которых в активной фазе — 75. Их планируют устранить до наступления устойчивых отрицательных температур. Мониторинг продолжа и в зимний период, чтобы оперативно выявлять и устранять ямы.

Для удобства жителей оптимизировали маршрут № 25. Теперь он включает 12 рейсов в день. По маршруту № 34 (заезд в Чехов‑7) проработали схему прямого сообщения с жилым городком и обустроили новый автобусный павильон.

Что касается комфортной среды, специалисты обустроили четыре двора, установили 11 детских площадок, заасфальтировали 10 дворов. В семи деревнях появились новые игровые и спортивные комплексы — работы выполнены в рамках муниципальной программы и инициативного бюджетирования. Кроме того, отремонтировали 17 пешеходных дорожек. Отдельно глава округа напомнил о поручении включить в план работ следующего года обустройство парковки у самомойки напротив детской поликлиники.

В рамках программы «Светлый город» заменили 1 150 уличных светильников на современные и энергоэффективные. Сейчас продолжается активная фаза обустройства освещения еще в 7 населенных пунктах округа.

На бульваре имени Алексея Михайловича Прокина до конца ноября установят «тихие зоны» и завершат благоустройство тротуара со стороны парковки. В сквере «Музыкальный» полностью обустроили пешеходные коммуникации. Сейчас рабочие устанавливают малые архитектурные формы. В городском парке подрядчик завершает обустройство дорожек, реконструкцию лестниц и монолитных пандусов для маломобильных граждан, а также монтаж скрытых кабельных трасс. С учетом наступающей зимы Михаил Собакин поручил проработать с подрядчиком вопрос о переносе сроков завершения работ в парке на следующий год — это позволит сохранить высокое качество исполнения.