360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подъезд к центру «Селятино» построят в Наро-Фоминске

    Фото: МТДИ

    В Наро-Фоминском городском округе продолжают строить подъезд к оптово-распределительному центру «Селятино». Специалисты приступили к устройству верхнего слоя основания из асфальтобетона, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

    Общая строительная готовность объекта составляет 44%. Устройство асфальтобетонного основания выполнено на 14%. Параллельно специалисты укладывают геотекстиль и нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси, продолжают строительство дождевой канализации.

    «На площадке задействованы 23 рабочих и 42 единицы техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    На основном ходу дороги полностью завершены земляные работы. Устройство песчаного подстилающего слоя выполнено почти на 70%, нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси — более чем на 36%.

    Готовность дождевой канализации составляет 24,41%. Строители разрабатывают траншеи, устраивают песчаное основание, монтируют трубы и колодцы, выполняют обратную засыпку. Также продолжается обустройство временной подъездной дороги.

    Новая двухполосная дорога протяженностью 2,6 километра соединит Киевское шоссе с оптово-распределительным центром «Селятино». Проектом также предусмотрены водопропускная труба, велосипедная дорожка и наружное освещение. Новый подъезд позволит направить грузовой транспорт к центру в обход жилой застройки поселка Селятино и снизить транспортную нагрузку на его улицы.

    Читайте также

    Школу № 9 в Луховицах откроют после ремонта в 2027 году

    В Подмосковье отремонтировали неисправные светофоры в 13 округах

    В Подмосковье выставили на торги еще 3 объекта областной недвижимости

    Центр крови Подмосковья проведет 12 выездных донорских акций в ноябре

    День донора в Московском областном центре крови

    Хоккеистам из Павловского Посада вручили новую игровую форму

    Борцы из Воскресенска стали призерами международного турнира

    Детскую школу искусств в Пересвете отремонтируют в 2027 году

    Прививку против гриппа сделали свыше 10 тысяч жителей Талдома

    ВРИП главы Коломны проверил ряд объектов городской инфраструктуры

    Две новые котельные построят в Серпухове

    Университет «Дубна» улучшил позиции в международном рейтинге вузов

    Остановку и переходы обустроят на дороге «Зенино — Павлино» в Люберцах