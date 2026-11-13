Подъезд к центру «Селятино» построят в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе продолжают строить подъезд к оптово-распределительному центру «Селятино». Специалисты приступили к устройству верхнего слоя основания из асфальтобетона, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая строительная готовность объекта составляет 44%. Устройство асфальтобетонного основания выполнено на 14%. Параллельно специалисты укладывают геотекстиль и нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси, продолжают строительство дождевой канализации.

«На площадке задействованы 23 рабочих и 42 единицы техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На основном ходу дороги полностью завершены земляные работы. Устройство песчаного подстилающего слоя выполнено почти на 70%, нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси — более чем на 36%.

Готовность дождевой канализации составляет 24,41%. Строители разрабатывают траншеи, устраивают песчаное основание, монтируют трубы и колодцы, выполняют обратную засыпку. Также продолжается обустройство временной подъездной дороги.

Новая двухполосная дорога протяженностью 2,6 километра соединит Киевское шоссе с оптово-распределительным центром «Селятино». Проектом также предусмотрены водопропускная труба, велосипедная дорожка и наружное освещение. Новый подъезд позволит направить грузовой транспорт к центру в обход жилой застройки поселка Селятино и снизить транспортную нагрузку на его улицы.