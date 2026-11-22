Осень в столичном регионе окончательно сдает позиции: уже в воскресенье похолодает до нуля, а на следующей неделе в Москву и Подмосковье накроет снегопад. Синоптики предупреждают о гололедице и обещают, что образовавшийся снежный покров уже не растает. Чего ждать от погоды с 23 по 29 ноября и когда доставать пуховики и теплые шапки — в материале 360.ru.

Прощание с осенью По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, уже 22 ноября в погоде в столичном регионе произойдет перелом: остатки тепла улетучатся, в Московском регионе резко похолодает. Столбики термометров еще некоторое время продержатся в районе нулевой отметки. Но уже в ночные часы в Подмосковье ударят заморозки. «Ночью на 23 ноября местами по области могут быть заморозки, а на дорогах образуется гололедица», — предупредил собеседник 360.ru. На этом фоне в ближайшие двое суток в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Фото: РИА «Новости»

Начало недели: около нуля и легкий снежок Первые два дня предстоящей недели пройдут без существенных осадков. Максимум — кратковременный мокрый снег.

Температура в понедельник и вторник ожидается слабоотрицательная ночью и около нуля в дневное время. Возможен небольшой снежок, но в целом он погоду не сделает. Александр Шувалов

Похолодание будет набирать обороты постепенно. Как рассказал в беседе с RT синоптик Александр Ильин, понедельник все же будет несколько теплее вторника. «В понедельник днем температура составит 0…+2 градуса, во вторник опустится до −1 градуса», — сообщил он. Главное изменение произойдет в среду: в регион придет активный южный циклон с Балкан. Середина недели: снежный удар По словам Шувалова, циклон в основном будет юго-восточнее, но зацепит и Москву, и Подмосковье. «Выпадет снег, и высота снежного покрова на юго-востоке области в среду может достичь семи-восьми сантиметров, на северо-западе — двух-трех сантиметров», — уточнил специалист. Ильин подтвердил: с середины недели снегопад усилится. Морозы тоже станут серьезнее: по ночам в эти дни столбики термометров будут опускаться ниже −2 градусов.

Погода раскрасит в зимние пейзажи столичный регион. Александр Ильин

Ветер и атмосферное давление Эксперты прогнозируют, что ветер в течение недели будет умеренным и не доставит особого дискомфорта, за исключением среды и четверга, когда циклон начнет уходить на юг. В эти дни возможен северо-восточный и восточный ветер с порывами до 10–12 метров в секунду.

Фото: РИА «Новости»

Атмосферное давление, которое в среду и четверг будет низким, к концу недели начнет расти. К выходным: метеорологическая зима Снег, выпавший в среду, уже не растает: температура будет неуклонно уходить в минус. К концу недели ночные значения достигнут −5… −6 градусов, а дневные составят около −1… −3 градуса. Автомобилистам, которые еще не переобули свои машины, обязательно необходимо это сделать в ближайшее время. Переходам же пришло время доставать теплую нескользящую обувь. «Рубежи метеорологической зимы будут пройдены. И не исключено, что 1–3 декабря мы встретимся с первыми десятиградусными, а потом и пятнадцатиградусными морозами», — заключил Шувалов.