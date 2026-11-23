В городском округе Домодедово на 10 секунд увеличили время работы левоповоротной секции светофора на пересечении Каширского шоссе и улицы Мельникова. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Корректировка позволит автомобилистам получить больше времени для выполнения поворота, повысить удобство проезда перекрестка и улучшить условия движения транспорта.

В Долгопрудном специалисты установили камеры и настроили адаптивный режим работы двух светофоров. Изменения затронули пересечение Московской улицы и улицы Набережной, а также перекресток Лихачевского шоссе и Лихачевского проезда. Новое оборудование позволит учитывать фактическую интенсивность движения и гибче регулировать транспортные потоки в зависимости от дорожной обстановки.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что специалисты Мосавтодора на постоянной основе анализируют дорожную ситуацию и при необходимости корректируют режимы работы светофоров. Это позволяет оптимизировать движение транспорта и повысить пропускную способность дорог.