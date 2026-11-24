На время праздника ребята попробовали себя в роли медицинских работников. В конкурсе «Покорми больного» юные пациенты забрасывали игрушечные таблетки, отгадывали загадки и решали медицинский кроссворд.

Кроме того, волонтеры провели для детей аквагрим, блеск-тату, танцы и игры с мячом. Развлекательную программу в кардиологическом отделении подбирали специально с учетом состояния здоровья маленьких пациентов, которые проходят лечение в стационаре. Такие встречи помогают ребятам ненадолго отвлечься от больничной обстановки и ежедневных процедур, пообщаться и повеселиться.

Педиатр Ольга Зайцева, которая работает по профессии уже 25 лет, отметила, что положительные эмоции особенно важны для детей, вынужденных проводить время вдали от дома. Для самих волонтеров возможность поддержать ребят и подарить им хорошее настроение стала поводом продолжать такие встречи.