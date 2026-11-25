Коммунальные службы Красногорска продолжают борьбу с последствиями снегопада. Дорожники работают в круглосуточном режиме.

Вечерняя смена продолжает расчистку дорог и дворовых территорий, несмотря на непрекращающийся снегопад. В первую очередь убирают подходы к детским площадкам и социально значимым объектам.

В зоне особого внимания — Красногорский, Павшинский и Ильинский бульвары, все основные дороги, а также Живописная набережная, которая пользуется у жителей большой популярностью.

На территории Красногорска работают около 30 коммунальщиков и семь единиц техники. Работают тракторы со щетками и отвалами, а также техника, рассыпающая соляную смесь.

Вечерняя смена будет работать до 06:00, потом ее сменит утренняя бригада.

Все дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме из-за продолжительного снегопада. На дороги вышли более 400 единиц техники.