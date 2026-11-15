Пункты приема старых покрышек открыли в Химках

В Химках подготовить машину к зиме можно в 192 шиномонтажных мастерских, однако вместе с заменой колес перед водителями встает вопрос утилизации отслуживших покрышек. Экологичное и законное решение — бесплатно сдать их на переработку на специализированные площадки «Мегабак».

Специалисты напоминают, что старые шины относятся к отходам IV класса опасности. Их категорически запрещено оставлять на придомовых контейнерных площадках или в лесополосах: резина разлагается более ста лет, загрязняет почву и создает серьезную пожароопасную ситуацию.

«Своевременная замена летних шин на зимние при наступлении минусовых температур — базовое требование безопасности дорожного движения, от которого зависит жизнь водителей и пешеходов. Сброс покрышек в обычные контейнеры для ТКО является административным правонарушением, которое фиксируется в том числе камерами системы „Безопасный регион“», — сказал врио заместителя главы Химок по территориальной безопасности Вадим Лебедев.

В Химках площадки «Мегабак» расположены по двум адресам: на улице Машинцева (вблизи дома № 9) и в микрорайоне Сходня на улице Горького (дом № 13). Резина получает вторую жизнь — заводы-переработчики делают из нее крошку для безопасного покрытия детских и спортивных площадок.

«Мегабак» принимает далеко не только автомобильные шины. Сюда можно бесплатно привезти старую бытовую технику, мебель, спил деревьев, оконные рамы, книги, батарейки, детские игрушки и текстиль.

В Химках создана целая инфраструктура по сбору вторсырья и ненужных вещей рядом с домом. В округе установлено 190 специализированных контейнеров для текстиля, работают мини-экоцентр «Собиратор» и благотворительные боксы «Доброворот» в ТЦ «МЕГА Химки», пункты «Добрые Вещи», проект «Чумодан» на улице Гоголя, а также сеть экоконтейнеров «Не просто вещь». Одежду в хорошем состоянии передают благотворительным фондам, а ветошь отправляют на переработку для создания утеплителей, звукоизоляционных панелей и новых тканей.

Экологический проект «Мегабак» был запущен в 2019 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Главная цель программы — увеличить долю сбора вторичного сырья в регионе для последующей переработки и сформировать у жителей культуру бережного отношения к экологии. Найти ближайшую точку приема вторсырья любого типа жители Подмосковья могут с помощью интерактивной карты на региональном геопортале РГИС, а также воспользоваться областной онлайн-платформой для обмена вещами Karmitt.