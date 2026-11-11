Более 17 тысяч ям устранили на дорогах в Люберцах с начала 2026 года

Ежедневно специалисты службы инспекции дорог проверяют состояние асфальтобетонного покрытия проезжей части, выявляют дефекты и формируют графики ремонта.

Руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов отметил, что с начала года подрядными организациями на дорогах регионального значения устранено 8472 ямы общей площадью 12 708 квадратных метров, а на муниципальной сети ликвидировано 8684 ямы общей площадью 13 026 квадратных метров.

В зимний период ямы устраняют литым или холодным асфальтом, в летний — горячим асфальтом или струйно-инъекционным методом. Проводится регулярное содержание 165 остановочных пунктов на муниципальной дорожной сети и 178 — на региональной.

Специалисты также выполняют механизированную очистку и уборку тротуаров, протяженность которых на муниципальной сети составляет 176 километров.

По вопросам содержания улично-дорожной сети жители могут обращаться в управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры по телефонам: 8 (498) 732-80-08 (добавочный 206) и 8 (498) 732-80-14 (добавочный 1436).