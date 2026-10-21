Житель Подмосковья выплатил более 800 тысяч рублей долга по алиментам

Судебные приставы взыскали с жителя Подмосковья более 808 тысяч рублей задолженности по алиментам и исполнительского сбора. Мужчина выплатил деньги после того, как из-за ограничений, наложенных приставами, не смог продать одну из принадлежащих ему квартир.

По решению суда мужчина должен был ежемесячно перечислять на содержание ребенка четверть всех своих доходов. Сначала выплаты удерживали из его зарплаты, но после увольнения и оформления самозанятости он перестал исполнять обязательства в полном объеме. Кроме того, должник избегал встреч с судебными приставами и не проживал по месту регистрации.

Сотрудники Шатурского районного отделения установили его местонахождение в рамках розыскных мероприятий. Во время беседы мужчине напомнили о необходимости содержать ребенка и предупредили о последствиях неуплаты. К тому моменту сумма долга по алиментам превысила 722 тысячи рублей.

В отношении должника ранее ввели ряд ограничений. Приставы арестовали его банковские счета, запретили регистрационные действия с двумя квартирами, ограничили выезд за границу и право управления транспортом. Кроме того, мужчине начислили исполнительский сбор в размере более 86 тысяч рублей.

Когда должник решил продать одну из квартир, выяснилось, что сделка невозможна из-за установленного запрета. Пристав разъяснила, что снять ограничение можно после полного погашения задолженности. В итоге мужчина выплатил 722 тысячи рублей алиментов и еще 86 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение обязательств.