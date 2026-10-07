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    Гонки дронов включат в программу Школьной лиги Подмосковья

    В сезоне 2026/2027 годов при поддержке Народного фронта в программу Школьной лиги Подмосковья включат новую дисциплину — FPV-пилотирование. Первые соревнования проведут в 11 округах, при этом принять участие смогут школьники из всех муниципалитетов региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Андрея Воробьева.

    По итогам муниципального и регионального этапов Школьной лиги 32 лучших пилота получат возможность выступить на настоящей воздушной трассе.

    Школьники Московской области уже показывают высокие результаты в гонках дронов. Так, на первенстве ЦФО в сентябре представители региона завоевали 14 медалей, в том числе 12 золотых.

    В рамках образовательных проектов школьники региона изучают управление БПЛА с ранних лет.

    «Сегодня беспилотные системы важны везде — в сельском хозяйстве, обычной жизни.  Поэтому мы хотим, чтобы все возможности нашим детям были даны», — добавил Воробьев.

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