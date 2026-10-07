Глава Пушкино проверил строительство канализации в микрорайоне Заветы Ильича

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов совместно с заместителем по вопросам капитального строительства и жилищных отношений Людмилой Конопатченковой проинспектировал строительство новой системы водоотведения в микрорайоне Заветы Ильича. Канализационные трубы к домам многодетных семей прокладывают на улицах Соловьиной и Сиреневой.

Общая протяженность новой канализационной сети превысит 1500 метров. Для обеспечения ее бесперебойной работы и правильного уклона будет установлено 31 смотровой колодец, а также построена современная канализационная насосная станция

Строители уже выполнили разбивку осей будущей трассы, полностью расчистили территорию от зеленых насаждений, которые могли бы помешать прокладке траншей, и уложили 250 метров труб.

Максим Красноцветов подчеркнул, что необходимо не только уложиться в сроки, но и соблюдать технологию прокладки, особенно с учетом приближающегося зимнего сезона.

«Для нас принципиально важно, чтобы семьи, которые получили здесь землю для строительства своих домов, как можно скорее обрели привычный городской комфорт. Централизованная канализация — это базовое условие для качественной жизни», — отметил глава муниципалитета.

Полное завершение строительно-монтажных работ, а также комплексное благоустройство территории запланировано на 1 мая 2027 года.