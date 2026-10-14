Проект Дмитровского округа стал призером всероссийского конкурса

Инициатива администрации Дмитровского округа под названием «Мама в ресурсе» стала одним из трех призеров всероссийского конкурса корпоративных СМИ и медиапроектов «Медиалидер-2026». Награду присудили в номинации «Лучший спецпроект государственной/муниципальной структуры».

«Мама в ресурсе» помогает женщинам во время беременности и в первые годы материнства. Проект объединил администрацию округа, Дмитровскую больницу, социальные службы, местных предпринимателей и сообщества мам. Он включает встречи со специалистами, занятия для будущих и молодых матерей и развитие психологической поддержки. Один из инструментов проекта — цифровой гид, в котором собрана информация о мерах социальной поддержки, медицинской помощи и муниципальных сервисах. Женщинам проще сориентироваться в доступной помощи и понять, куда обратиться со своим вопросом.

В Дмитровском роддоме развивают индивидуальный подход к пациенткам, улучшают медицинское сопровождение и поддерживают открытый диалог с семьями. По данным конкурсной заявки, число участниц чата роддома выросло с 980 до 4267. Улучшились и оценки удовлетворенности женщин качеством поддержки.

«За проектом „Мама в ресурсе“ стоит большая команда врачей, специалистов и неравнодушных жителей. Приятно, что эту работу заметили на всероссийском уровне. Но главная оценка для нас — доверие мам и их семей», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Всего на конкурс поступило 562 заявки из регионов России и стран ближнего зарубежья. Жюри отобрало 61 проект в 21 номинации. Распределение мест объявят 27 ноября 2026 года на церемонии награждения в Москве.