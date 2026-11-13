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    Подмосковным пенсионерам старше 65 лет упростили оформление выплат

    Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО

    Неработающим пенсионерам Подмосковья старше 65 лет стало проще получать ежемесячную денежную компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    В ведомстве отметили, что оформление компенсации перевели в «цифру» весной 2024 года, а теперь в личном кабинете заявителя можно сразу подписать согласие на обработку персональных данных. Раньше число отказов росло из-за дублирования заявок, эту проблему решил сервис предпроверки ранее поданного заявления.

    «Сейчас, для экономии времени заявителей, добавили возможность прямо в личном кабинете заявителя подавать согласие на обработку персональных данных», — отметили в ведомстве.

    Услуга «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Пенсионерам». Право на выплату есть у пенсионеров 65 лет и старше с доходом менее 20 тысяч рублей, постоянно проживающих в Подмосковье не менее 10 лет и живущих одних или с другими неработающими пенсионерами.

    Заявление подается после авторизации через ЕСИА и заполнения онлайн-формы. Ответ придет в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

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