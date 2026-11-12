Роботизированную операцию по сохранению почки провели в больнице в Воскресенске

Врачи Воскресенской больницы провели роботизированную операцию молодой пациентке с гидронефрозом — заболеванием, при котором нарушается отток мочи и постепенно ухудшается работа почки. Причиной патологии оказалась врожденная особенность расположения кровеносных сосудов, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

«У нее есть добавочный сосуд, который питает нижнюю часть почки. И он привел к так называемому уровазальному конфликту между мочеточником и артерией. В результате возникает сужение, и это сужение нарушает отток мочи из почки», — объяснил уролог, кандидат медицинских наук Дмитрий Кисляков.

К моменту обращения пациентки почка уже частично утратила работоспособность. Чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение, медики сначала установили стент, обеспечив отток мочи.

«Первым этапом мы спасли ей почку — поставили стент. Оценили функцию — она оказалась около 40%. То есть часть почки уже потеряла функцию», — рассказал хирург перед началом основного этапа лечения.