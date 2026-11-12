Роботизированную операцию по сохранению почки провели в больнице в Воскресенске
Врачи Воскресенской больницы провели роботизированную операцию молодой пациентке с гидронефрозом — заболеванием, при котором нарушается отток мочи и постепенно ухудшается работа почки. Причиной патологии оказалась врожденная особенность расположения кровеносных сосудов, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.
«У нее есть добавочный сосуд, который питает нижнюю часть почки. И он привел к так называемому уровазальному конфликту между мочеточником и артерией. В результате возникает сужение, и это сужение нарушает отток мочи из почки», — объяснил уролог, кандидат медицинских наук Дмитрий Кисляков.
К моменту обращения пациентки почка уже частично утратила работоспособность. Чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение, медики сначала установили стент, обеспечив отток мочи.
«Первым этапом мы спасли ей почку — поставили стент. Оценили функцию — она оказалась около 40%. То есть часть почки уже потеряла функцию», — рассказал хирург перед началом основного этапа лечения.
Затем специалисты выполнили реконструктивное вмешательство на мочеточнике с использованием роботизированной хирургической системы. Технология обеспечивает объемное изображение операционного поля с увеличением и позволяет выполнять точные манипуляции вблизи сосудов.
«Робот нам дает преимущество и в визуализации, и в контроле. То есть мы лучше контролируем сосуды, чтобы не повредить те из них, которые питают нижний сегмент почки», — отметил Дмитрий Андреевич.
При этом все действия роботизированной системы контролирует хирург, управляющий инструментами с помощью специальной консоли.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливается после вмешательства.
Подобные операции в Воскресенской больнице проводят бесплатно по полису ОМС. Для консультации уролога необходимо получить направление от терапевта в поликлинике по месту жительства.