Глава Воскресенска провел оперативное совещание

В администрации городского округа прошло еженедельное оперативное совещание под руководством главы Воскресенска Алексея Малкина. В заседании приняли участие специалисты профильных структур и руководители управляющих компаний.

Повестка дня включала ряд актуальных вопросов, первым из которых стала оплата коммунальных услуг жителями Воскресенска. На сегодняшний день сумма долгов составляет более 900 миллионов рублей. Рост этого показателя за 11 месяцев составил 121 миллион рублей.

На совещании подробно рассмотрели структуру дебиторской задолженности, обсудили механизмы воздействия на должников и результаты работы акции «Начни с себя». Глава округа обратился к руководителям структурных ведомств, предприятий и управляющих компаний, чтобы они активнее присоединялись к работе со списками неплательщиков.

Участники заседания также обсудили готовность учреждения «БиО» и многоквартирных домов к зимнему периоду. На содержании «Благоустройства и озеленения» находится 265 дворовых территорий, больше 140 общественных пространств и муниципальные дороги общей площадью более 5 миллионов квадратных метров.

«Для подготовки зимних работ от МБУ „Био“ готово 29 единиц техники. По уборке дорог заключено дополнительно два контракта по аренде спецтехники, а кроме того, еще четыре контракта на содержание дорог в зимний период», — рассказал заместитель главы округа Сергей Карасев.

Особое значение в зимний период уделяют работе транспортного комплекса. Поэтому после снегопадов в первую очередь очищают мосты и эстакады, остановки общественного транспорта, площади вокзалов, а также подъезды к социально важным объектам. Алексей Малкин дал задание расписать цикл уборки снега и довести соответствующую информацию до жителей, чтобы они понимали порядок работы дорожных служб. На совещании также заслушали доклад о готовности многоквартирных домов к зимнему периоду. Глава округа подчеркнул, что здесь важно оперативно реагировать на жалобы жителей.

Многие вопросы руководитель муниципалитета держит на личном контроле. Так, подтопление проезжей части на пересечении улиц Зелинского и Кагана в Новлянском микрорайоне много лет беспокоило жителей. По поручению Алексея Малкина здесь были проведены работы по отводу воды.