Финал чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье» прошел в Одинцове

В Одинцове прошел финал третьего областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье». В соревновании приняли участие около 200 человек — 63 команды школьников и студентов колледжей из разных муниципалитетов региона. Мероприятие организовали Московская областная дума и региональное отделение «Движения Первых».

В этом году чемпионат посвятили космосу. Участники проверили знания о родном крае и ответили на вопросы, связанные с двумя знаменательными датами: 65-летием полета Юрия Гагарина и 70-летием запуска первого искусственного спутника Земли. Студенты колледжей впервые выступили в отдельной категории.

Среди школьных команд первое место заняли участники из Красногорска. Второй стала команда из Коломны, третьей — из Долгопрудного. В студенческой категории победили представители Воскресенска. Второе место досталось команде из Богородского округа, третье — участникам из Дмитрова.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Олег Жолобов пожелал участникам новых достижений и отметил, что игра помогает лучше узнать родной регион.

Депутаты регионального парламента Ольга Ермакова и Александр Зарубин вручили награды победителям. Они получили спилс-карты России и Московской области, а все участники — памятные подарки.

Настольную игру «Мое Подмосковье» создали в Московской областной думе в 2023 году. Она знакомит участников с историей, культурой и особенностями региона и подходит для занятий в школах, колледжах, вузах, библиотеках и молодежных центрах.