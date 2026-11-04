Руководитель поискового отряда из Наро‑Фоминска удостоен награды Минобороны

Директор Наро-Фоминского историко-краеведческого музея и руководитель поискового отряда «Бумеранг-ДОСААФ» Федор Пущин удостоен медали Министерства обороны Российской Федерации «Памяти героев Отечества». Торжественное вручение состоялось 2 ноября при участии референта Департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества, полковника Игоря Гойхмана.

Высокой награды Федор Пущин удостоен за высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и реализацию значимых общественных проектов историко-патриотической направленности. Основанием для награждения стала выписка из приказа министра обороны РФ Андрея Белоусова от 27 февраля 2026 года.

Медаль «Памяти героев Отечества» учреждена приказом Министра обороны Российской Федерации от 26 января 2015 года № 35. Этой наградой отмечают как военнослужащих, так и гражданских лиц, которые вносят вклад в решение задач, стоящих перед Вооруженными Силами РФ, и помогают сохранять историческую память о подвигах защитников Отечества.

Работа Федора Пущина является примером того, как музейная деятельность и поисковая работа становятся живым мостом между прошлым и настоящим: через изучение военной истории, сохранение памяти о героях и вовлечение общества в патриотические проекты. Его труд помогает не просто фиксировать факты, а передавать смыслы новым поколениям, укрепляя связь времен и воспитывая уважение к истории страны.