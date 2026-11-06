Концерт ко Дню народного единства прошел в Наташинском парке в Люберцах

На одной сцене выступили творческие коллективы, представившие музыкальное и хореографическое наследие России. Они исполнили песни о России, народные мотивы и хореографические номера, в которых отражены характер и самобытность русской культуры.

Через творчество артисты знакомили зрителей с традициями, которые передаются из поколения в поколение. Праздник стал семейным событием: жители приходили с детьми, чтобы провести время вместе и прикоснуться к национальным традициям. Для детей подготовили отдельную программу с творческими мастер-классами.