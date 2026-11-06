Новый хирургический светильник установили в роддоме в Солнечногорске

В акушерском отделении Солнечногорской больницы установили новый хирургический светильник белорусского производства Teko-Mach Led 160. Оборудование поступило по региональной программе «Здравоохранение Подмосковья» по поручению губернатора Андрея Воробьева, сообщили в Минздраве региона.

Современная система освещения позволяет врачам самостоятельно настраивать яркость и направление светового потока. Благодаря специальной противобликовой технологии хирурги могут лучше видеть операционное поле, что особенно важно при сложных вмешательствах.

«Светильник имеет отличную фокусировку и противобликовую систему, что значительно превосходит возможности предыдущего оборудования. Хирург может сам регулировать направление и интенсивность свечения, что делает процесс операции быстрее и комфортнее. Первой пациенткой, на которой мы опробовали новую лампу, стала женщина с многоплодной беременностью двойней, и мы остались очень довольны качеством света», — рассказала Анна Самко, заведующая акушерским отделением Солнечногорской больницы.

Новая лампа обеспечивает равномерное освещение без выраженных теней и практически не нагревает рабочую зону. Предусмотрены пять уровней яркости, включая специальный режим для эндоскопических процедур.

Кроме того, конструкция позволяет быстро менять положение светильника непосредственно во время операции. Съемные ручки управления облегчают санитарную обработку оборудования.