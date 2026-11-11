Доходы бюджета Подмосковья превысят 1,2 трлн рублей в 2027 году

В Подмосковье прошли публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Основные финансовые показатели и приоритеты расходов представил министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков.

При подготовке документа власти учитывали необходимость сохранить устойчивость областных финансов, постепенно уменьшать дефицит и своевременно выполнять социальные обязательства. Среди других задач — завершение капитальных работ на объектах в установленные сроки и формирование резерва на случай непредвиденных расходов.

Согласно проекту, в 2027 году доходы бюджета составят 1,220 триллиона рублей, расходы — 1,287 триллиона рублей. Таким образом, планируемый дефицит достигнет 58 миллиарда рублей.

Основную часть доходов обеспечат налоговые и неналоговые поступления. Их объем прогнозируется на уровне 1,159 триллиона рублей. В том числе от налога на доходы физических лиц планируют получить 527 миллиардов рублей, от налога на прибыль организаций — 311 миллиарда рублей. Акцизные поступления должны вырасти до 85 миллиардов рублей.

На государственные программы из собственных средств областного бюджета предусмотрено более 1,2 триллиона рублей. Крупнейшие статьи расходов связаны с социальной сферой и инфраструктурным развитием.

На программу «Образование Подмосковья» заложено 184 миллиардов рублей. Из этой суммы 170 миллиардов рублей пойдут на обеспечение работы образовательных организаций. Финансирование программы «Здравоохранение Подмосковья» составит 178 миллиардов рублей. В частности, 82 миллиарда направят на оплату медицинской помощи по ОМС для 3,9 миллиона неработающих жителей, а 29 миллиардов рублей — на льготные лекарства для примерно 530 тысяч человек. Еще 16 миллиардов выделят на закупку оборудования для медицинских учреждений и обновление автопарка скорой помощи.

На социальную защиту населения предусмотрено 174 миллиардов рублей. Из них 84 миллиарда предназначены для предоставления льгот и выплат 3,1 млн жителей, а 50 миллиардов — для поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Среди инфраструктурных направлений крупнейшие суммы распределены следующим образом: 163 миллиарда — на развитие дорожно-транспортного комплекса, 103 миллиарда — на строительство и капитальный ремонт социальных объектов, 81 миллиард — на инженерную инфраструктуру и повышение энергоэффективности.

В совокупности на шесть основных государственных программ — образование, здравоохранение, социальную защиту, дорожное хозяйство, строительство и ремонт социальных объектов, а также развитие инженерных сетей — планируют направить 883 миллиарда рублей. Это 73% расходов областного бюджета, обеспеченных собственными средствами региона.