График работы медучреждений в День народного единства опубликовали в Подмосковье

В День народного единства, 4 ноября, медицинские учреждения Подмосковья перейдут на праздничный режим работы. В этот день взрослые и детские поликлиники, стоматологии и женские консультации приостановят плановый прием пациентов, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Жители региона смогут получить экстренную и неотложную медицинскую помощь. «Так, 4 ноября в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи — с 08:00 до 18:00. Вызовы врача на дом будут обслуживаться с 08:00 до 20:00. При этом скорая медицинская помощь и стационары больниц продолжат работать в круглосуточном режиме», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В стоматологических поликлиниках организуют дежурство специалистов для оказания экстренной помощи. Обратиться к ним можно будет с 09:00 до 14:00.

Запись на плановый прием останется доступна через чат-бот Денис в мессенджере МАХ, портал «Здоровье», мобильное приложение «Добродел Здоровье» и по номеру 122. При состояниях, представляющих угрозу жизни и здоровью, необходимо звонить по телефону 112.