Подмосковный стрелок Аристархов стал чемпионом мира в Дохе

Спортсмен из Московской области Антон Аристархов завоевал золотую медаль чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе (Катар). Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

В стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров Аристархов набрал 561 очко и занял первое место в итоговом протоколе. Это первая высшая ступень пьедестала мирового первенства в его карьере.

Борьба за награды получилась напряженной: серебро досталось представителю Индии Равиндеру Сингху с 559 очками, бронзу завоевал спортсмен из Румынии с результатом 558 очков. Тройку сильнейших разделили всего три очка.

Годом ранее на чемпионате мира в Каире Аристархов стал бронзовым призером в этой же дисциплине с результатом 556 очков. В Дохе он улучшил свой показатель на пять очков.

Аристархов представляет областной Центр олимпийских видов спорта и спортивную школу олимпийского резерва по летним видам спорта в Ногинске.