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    Подмосковный борец Шериев впервые стал чемпионом мира

    Фото: Федерация спортивной борьбы России

    Представитель Московской области Иналбек Шериев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе в Астане (Казахстан). Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Шериев (СШОР по единоборствам, Чехов) впервые в карьере стал чемпионом мира. На пути к пьедесталу он обошел соперников из Армении, Польши, США, Ирана и Словакии. В финальном поединке в весовой категории до 74 кг он победил хозяина ковра, чемпиона мира 2024 года Нуркожу Кайпанова (Казахстан) со счетом 10:4.

    «Медаль посвящу всей моей семье: родителям, тренерам, братьям», — сказал Шериев телеканалу «Матч ТВ».

    Два года назад Шериев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

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