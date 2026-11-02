Подмосковный борец Шериев впервые стал чемпионом мира

Представитель Московской области Иналбек Шериев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе в Астане (Казахстан). Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Шериев (СШОР по единоборствам, Чехов) впервые в карьере стал чемпионом мира. На пути к пьедесталу он обошел соперников из Армении, Польши, США, Ирана и Словакии. В финальном поединке в весовой категории до 74 кг он победил хозяина ковра, чемпиона мира 2024 года Нуркожу Кайпанова (Казахстан) со счетом 10:4.

«Медаль посвящу всей моей семье: родителям, тренерам, братьям», — сказал Шериев телеканалу «Матч ТВ».

Два года назад Шериев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.