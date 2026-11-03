360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подмосковные студенты сшили сапоги-чехлы для раненых бойцов

    Фото: Министерство образования Московской области

    Студенты и преподаватели Луховицкого аграрно-промышленного техникума в Московской области сшили специальные сапоги-чехлы для участников спецоперации, проходящих лечение и реабилитацию после тяжелых травм. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Работой руководили педагоги Екатерина Лебедева и Светлана Старинкова. Изделия предназначены для ношения с аппаратами Илизарова. Сапоги-чехлы защищают конструкцию аппарата от внешних воздействий, обеспечивают дополнительный комфорт пациенту при лечении и помогают соблюдать гигиенические условия.

    К изделиям предъявлялись особые требования по посадке, прочности материалов и удобству эксплуатации. В техникуме отметили, что студенты справились с задачей, проявив техническую грамотность и внимание к деталям.

    По словам представителей техникума, участие в таких инициативах — важная часть воспитательного процесса. Оно позволяет молодым людям увидеть практическое применение своих навыков, осознать значимость труда и почувствовать личную причастность к поддержке защитников страны.

    Читайте также

    Мастер-класс по хирургии грыж провел врач из Воскресенска

    Илья Садовников из Подмосковья победил в конкурсе профсоюзных лидеров ЦФО

    Подмосковные фигуристы завоевали бронзу на соревнованиях «Красноярье»

    Компания «Мострансавто» трудоустроила около 100 ветеранов СВО

    Подмосковные фехтовальщики взяли золото и два серебра на турнире в Саратове

    Детский сад «Елочка» в Поварове капитально отремонтируют

    Мособлкомлес предложил бизнесу и НКО профилактические визиты вместо штрафов

    Игра об истории Подмосковья прошла в Воскресенске

    Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за незаконный майнинг

    Около 680 млрд рублей направят на реализацию соцпрограмм Подмосковья в 2027 году

    Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов на открытой трибуне в Мособлдуме

    В Серпухове выпустили более 15,7 млн упаковок лекарств за квартал

    Спортивную площадку обустроят в поселке Деденево в Дмитровском округе