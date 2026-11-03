Подмосковные студенты сшили сапоги-чехлы для раненых бойцов

Студенты и преподаватели Луховицкого аграрно-промышленного техникума в Московской области сшили специальные сапоги-чехлы для участников спецоперации, проходящих лечение и реабилитацию после тяжелых травм. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Работой руководили педагоги Екатерина Лебедева и Светлана Старинкова. Изделия предназначены для ношения с аппаратами Илизарова. Сапоги-чехлы защищают конструкцию аппарата от внешних воздействий, обеспечивают дополнительный комфорт пациенту при лечении и помогают соблюдать гигиенические условия.

К изделиям предъявлялись особые требования по посадке, прочности материалов и удобству эксплуатации. В техникуме отметили, что студенты справились с задачей, проявив техническую грамотность и внимание к деталям.

По словам представителей техникума, участие в таких инициативах — важная часть воспитательного процесса. Оно позволяет молодым людям увидеть практическое применение своих навыков, осознать значимость труда и почувствовать личную причастность к поддержке защитников страны.