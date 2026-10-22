Больница в Реутове получила новую стойку для операций на суставах

администрация г. о. Реутов

Фото: администрация г. о. Реутов

Травматолого-ортопедическое отделение Реутовской клинической больницы оснастили новой артроскопической стойкой. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Высокотехнологичное оборудование позволяет проводить операции на плечевом, коленном и голеностопном суставах через минимальные проколы.

«Такой малоинвазивный подход существенно снижает повреждение тканей, уменьшает болевые ощущения и сокращает сроки реабилитации. Пациенты смогут быстрее возвращаться к привычной жизни», — пояснили врачи.

Новая стойка значительно повысит эффективность частых в больнице вмешательств на суставах, делая хирургию быстрой и бережной.

С начала года медучреждения Московской области получили 231 единицу современного эндоскопического оборудования, на закупку которого было направлено свыше двух миллиардов рублей.