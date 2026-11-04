Мытищи приняли международный турнир по греко-римской борьбе

В Мытищах состоялись пятые соревнования по греко-римской борьбе, приуроченные к образованию прокуратуры Московской области. На ковер вышли более 250 юношей в возрасте от 13 до 15 лет. Среди участников — представители российских регионов, Белоруссии и Азербайджана.

Турнир открыли с участием представителей прокуратуры, администрации округа и спортивного сообщества. Поддержать молодых борцов также приехали олимпийские чемпионы Александр Карелин и Алексей Мишин.

Гости отметили, что состязания помогают подросткам проверять свои силы, набираться опыта и учиться уважать соперников и наставников.

История соревнований началась в 2022 году. Тогда в Мытищи приехали около 100 участников. В 2024–2025 годах турниру присвоили всероссийский статус, а число борцов превысило 200. В соревнованиях участвовали представители более 20 регионов.

Участникам предстоит побороться за кубки, медали, памятные подарки и денежные сертификаты.