Илья Садовников из Подмосковья победил в конкурсе профсоюзных лидеров ЦФО

В учебном центре профсоюзов Подмосковья подвели итоги конкурса «Молодой профсоюзный лидер Центрального федерального округа». В финале участвовали активисты из 18 регионов вместе с командами поддержки — всего около 100 человек.

Участникам предстояло пройти проверить знания трудового законодательства, представить себя и свою работу в профсоюзе, защитить проект на тему «Польза» и принять участие в дебатах «Ваше мнение».

Конкурсантов оценивала экспертная комиссия. По итогам всех испытаний первое место занял Илья Садовников — председатель Молодежного совета профсоюза Луховицкой больницы и заведующий отделом организации здравоохранения и медицинской статистики учреждения.

Вторым стал Артем Кузьмин, врач-психиатр Психиатрической больницы № 4 имени Ганнушкина из Москвы. Третье место получил Игнатий Ульянов — врач-стажер и сердечно-сосудистый хирург Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 10.

Таким образом, все три призовых места заняли представители сферы здравоохранения. Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения поздравила победителя и отметила выступления призеров и остальных финалистов.