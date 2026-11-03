Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 5 ноября

На территории лесного фонда Московской области 2 ноября возгораний не зафиксировали. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Третьего ноября на всей территории региона ожидается третий класс пожарной опасности. Такая же опасность прогнозируется 4 и 5 ноября.

По данным синоптиков, сегодня и в ближайшие дни температура будет от 0 до +6 градусов, ночью — от -3 до +1 градуса. Ожидается переменная облачность, дождь, переходящий в снег.

В случае обнаружения возгорания просят незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.