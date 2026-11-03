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    Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 5 ноября

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    На территории лесного фонда Московской области 2 ноября возгораний не зафиксировали. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    Третьего ноября на всей территории региона ожидается третий класс пожарной опасности. Такая же опасность прогнозируется 4 и 5 ноября.

    По данным синоптиков, сегодня и в ближайшие дни температура будет от 0 до +6 градусов, ночью — от -3 до +1 градуса. Ожидается переменная облачность, дождь, переходящий в снег.

    В случае обнаружения возгорания просят незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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