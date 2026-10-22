Подмосковный сигнализатор обледенения получил сертификат Росавиации

Компания ОКБ «Аэрокосмические системы» из ОЭЗ «Дубна» получила сертификат Росавиации на сигнализатор обледенения для гражданских воздушных судов, включая самолеты типа Ил-114-300. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Подмосковные производители активно участвуют в обеспечении технологического суверенитета страны. Разработки наших предприятий постоянно пополняют соответствующие федеральные реестры. Очередная разработка из Подмосковья обеспечит безопасность в сфере авиаперевозок», — отметила Зиновьева.

Сертификация, включая квалификационные испытания, заняла больше года. Сигнализатор испытывали в аэродинамической трубе в условиях искусственного обледенения, а также подвергали прямому воздействию молнии и вибрации.

Сигнализатор устанавливается на воздушных судах для обнаружения и оповещения об образовании льда на критических поверхностях самолета или вертолета. Своевременное предупреждение об обледенении напрямую влияет на безопасность полетов. От прочности конструкции и чувствительности датчиков зависит эффективная эксплуатация судов в сложных погодных условиях, что особенно важно для Ил-114-300, предназначенного для использования в условиях Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

ОКБ «Аэрокосмические системы» специализируется на бортовых системах общесамолетного и радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов. Для создания сигнализатора компания выполнила комплекс расчетных и экспериментальных исследований в области физики обледенения и механики колебаний.