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    Капитальный ремонт дома № 8 на улице Мира завершили в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    Комплексное обновление потребовалось панельной пятиэтажке 1969 года постройки, которая расположена на улице Мира. Рабочие отремонтировали кровлю, фундамент и системы газопровода.

    В первую очередь специалисты взялись за крышу: они тщательно подготовили основание, смонтировали новое кровельное покрытие, а также оборудовали карнизные свесы из стали и настенные желоба. Чтобы улучшить тепло- и звукоизоляцию дома, рабочие обновили стяжку, предусмотрев в конструкции соответствующие изоляционные слои. Параллельно заменили элементы водосточной системы. Также привели в порядок вентиляционные шахты, отремонтировали выходы на кровлю и смонтировали защитное ограждение.

    Кроме того, отремонтировали фундамент, а также модернизировали системы фасадного и внутреннего газопровода. Для повышения безопасности установили датчиками контроля загазованности.

    На каждом этапе ремонта качество выполненных работ проверяли специалисты управления технического надзора капитального ремонта.

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