Капитальный ремонт дома № 8 на улице Мира завершили в Чехове

Комплексное обновление потребовалось панельной пятиэтажке 1969 года постройки, которая расположена на улице Мира. Рабочие отремонтировали кровлю, фундамент и системы газопровода.

В первую очередь специалисты взялись за крышу: они тщательно подготовили основание, смонтировали новое кровельное покрытие, а также оборудовали карнизные свесы из стали и настенные желоба. Чтобы улучшить тепло- и звукоизоляцию дома, рабочие обновили стяжку, предусмотрев в конструкции соответствующие изоляционные слои. Параллельно заменили элементы водосточной системы. Также привели в порядок вентиляционные шахты, отремонтировали выходы на кровлю и смонтировали защитное ограждение.

Кроме того, отремонтировали фундамент, а также модернизировали системы фасадного и внутреннего газопровода. Для повышения безопасности установили датчиками контроля загазованности.

На каждом этапе ремонта качество выполненных работ проверяли специалисты управления технического надзора капитального ремонта.