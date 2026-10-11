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    В Подмосковье 11–13 октября ожидается высокая пожарная опасность

    В лесах Московской области 10 октября возгораний не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    11, 12 и 13 октября на большей части территории региона ожидается I класс пожарной опасности. В Бородинском, Дмитровском, Клинском, Орехово-Зуевском и Подольском лесничествах прогнозируют II класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ступинском, Шатурском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» — III класс.

    Сегодня и в ближайшие дни температура будет плюс 9–15°C, ночью — плюс 5–13°C. Синоптики обещают переменную облачность и дожди.

    В случае обнаружения возгорания в комитете попросили незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112». Больше новостей — в MAX-канале: https://max.ru/id5024129468_gos

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