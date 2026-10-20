Педагогический форум прошел в Чехове
Муниципальный форум участников конкурсов профессионального мастерства «Вместе к успеху» состоялся в Чехове. Более 190 педагогов собрались, чтобы обменяться своим опытом, поделиться успехами в практике и найти новые подходы в работе.
Учителей приветствовал глава округа Михаил Собакин. Во время форума наградами отметили лучших специалистов. В этом году учитель английского языка гимназии № 7 Александр Фомичев впервые в истории конкурса стал учителем года Подмосковья. Теперь он поборется за звание «Учитель года России». Михаил Собакин вручил педагогу почетную грамоту.
В Чехове дан старт ежегодному конкурсному движению, которое помогает педагогам, воспитателям, психологам и классным руководителям раскрыть свои таланты. В ходе различных испытаний определяют лучших специалистов, которые в дальнейшем представляют округ на региональном этапе.
«В рамках нашего педагогического форума участники, победители муниципального этапа прошлого года, делятся своим опытом в качестве наставников с молодыми конкурсантами. Такие мероприятия очень важны. Они дают возможность объединить наших педагогов, создать диалоговые площадки для обмена опытом», — рассказала начальник Управления образования. Чехова Ирина Заболотнева.
В секциях для педагогов провели различные мастер-классы. Так они смогли больше узнать о конкурсах, в которых может проявить себя учитель, а также о критериях оценки заданий.
Благодаря поддержке администрации Чехова, в округе создается необходимая образовательная среда как для учеников, так и для педагогов. Запускаются новые программы, внедряются технологии, проводятся различные мероприятия, а также обновляются образовательные учреждения.