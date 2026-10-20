Подмосковный врач Алимова: горячий душ способен усилить сухость кожи осенью

С наступлением отопительного сезона многие сталкиваются с повышенной сухостью кожи. Как с этим бороться, рассказала врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.

Работа батарей снижает влажность воздуха в помещениях, из-за чего кожа стремительно теряет влагу. Это провоцирует ощущение стянутости, шелушение, зуд и покраснение, особенно на лице и руках.

Ситуацию усугубляют горячий душ, частое умывание и агрессивные очищающие средства. Людям с атопическим дерматитом или экземой в этот период требуется повышенное внимание к защитному барьеру.

«Если кожа стала заметно суше, стоит использовать более мягкие средства для очищения и регулярно наносить увлажняющий крем, особенно после контакта с водой. В помещении желательно поддерживать комфортную влажность воздуха», — рассказал Евгения Алимова.

Врач предостерегает от использования скрабов и пилингов для борьбы с шелушением, так как они дополнительно травмируют истощенный эпидермис.

Если сухость не проходит длительное время, а к ней добавляются сильный зуд, трещины или высыпания, необходимо обратиться к дерматовенерологу для исключения заболеваний и подбора лечения.