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    Подмосковный врач Алимова: горячий душ способен усилить сухость кожи осенью

    Фото: Пресс-секретарь ГБУЗ Московской области «МОККВД»

    С наступлением отопительного сезона многие сталкиваются с повышенной сухостью кожи. Как с этим бороться, рассказала врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.

    Работа батарей снижает влажность воздуха в помещениях, из-за чего кожа стремительно теряет влагу. Это провоцирует ощущение стянутости, шелушение, зуд и покраснение, особенно на лице и руках.

    Ситуацию усугубляют горячий душ, частое умывание и агрессивные очищающие средства. Людям с атопическим дерматитом или экземой в этот период требуется повышенное внимание к защитному барьеру.

    «Если кожа стала заметно суше, стоит использовать более мягкие средства для очищения и регулярно наносить увлажняющий крем, особенно после контакта с водой. В помещении желательно поддерживать комфортную влажность воздуха», — рассказал Евгения Алимова.

    Врач предостерегает от использования скрабов и пилингов для борьбы с шелушением, так как они дополнительно травмируют истощенный эпидермис.

    Если сухость не проходит длительное время, а к ней добавляются сильный зуд, трещины или высыпания, необходимо обратиться к дерматовенерологу для исключения заболеваний и подбора лечения.

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