Женщину с тяжелой сердечной недостаточностью спасли в больнице в Ступине

Специалисты кардиологического отделения Ступинской клинической больницы добились улучшения состояния 24-летней женщины, у которой после родов развилась тяжелая патология сердца. Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии, однако ей предстоит продолжить лечение и наблюдаться у кардиолога. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По словам кардиолога Елизаветы Аристовой, у молодой матери выявили перипартальную кардиомиопатию и хроническую сердечную недостаточность. Фракция выброса сердца снизилась до 29%. Кроме того, медики диагностировали тяжелую митральную недостаточность, скопление жидкости в обеих плевральных полостях и тромбоз верхней полой вены.

К лечению подключилась команда специалистов разных профилей: кардиологи, реаниматологи, акушеры-гинекологи и другие медицинские работники. Совместные усилия позволили изменить прогноз и стабилизировать состояние пациентки.

После выписки женщине рекомендовали медикаментозную терапию и дальнейшее наблюдение у кардиолога. Врачам также предстоит определить тактику последующего лечения, включая возможность хирургической или иной коррекции митрального клапана.