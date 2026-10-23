Супруги Сухоруковы в Можайске отметили 50-летие совместной жизни

Виталий Семенович и Наталья Алексеевна Сухоруковы отпраздновали 50-летие совместной жизни. Торжественная церемония прошла в местном отделе ЗАГС 18 октября в присутствии родных и друзей семьи.

Юбиляры вновь обменялись обещаниями любви и верности друг другу. История любви пары началась с работы: в конце января 1976 года они познакомились на макаронной фабрике, где Виталий Семенович сразу после школы устроился грузчиком, а Наталья Алексеевна — фасовщицей.

Виталий Семенович — коренной житель Можайска, Наталья Алексеевна — родом из деревни Ельня. В мае 1977 года Виталия Семеновича призвали в армию и направили в танковые войска. Шесть месяцев он служил в учебке в Латвии, затем был переведен в линейные войска в Литве. После призыва Наталья Алексеевна приехала к супругу в Литву, где год работала пекарем.

После армии в 1979 году оба вернулись в родной Можайск. Виталий Семенович устроился в грузовое автотранспортное предприятие слесарем и учился на водителя. Наталья Алексеевна начала работать в Горпищкомбинате прессовщиком. В 1980 году родилась старшая дочь, а в 1981-м — младшая. Всю жизнь супруги прожили и проработали в Можайске.

Наталья Алексеевна имеет звание ветерана труда. Супруги достойно воспитали детей, привили им любовь к труду и помогли воспитать внуков.

В ходе церемонии юбилярам задали традиционный вопрос: хотели бы они вновь связать судьбу со своей второй половинкой? Виталий Семенович и Наталья Алексеевна ответили «да».

От администрации Можайского округа супругам вручили подарки, в том числе образ Николая Чудотворца. Родственники также поздравили юбиляров с золотой свадьбой.